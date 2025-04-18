Боня отправится на вершину Эвереста на встречу с Богом

Виктория Боня заявила, что поднимется на вершину Эвереста для встречи с Богом

Звезда проекта «Дом-2», телеведущая Виктория Боня заявила, что поднимется на вершину Эвереста для встречи с Богом. Об этом она сообщила в видео, которое опубликовала в социальных сетях.

«Это будет очередная встреча с Богом и еще более глубокое познание себя», — заявила Боня.

Телеведущая рассказала, что на протяжении десятков лет ее мечтой было покорить Эверест.

Гора Эверест, также известная как Джомолунгма, является высочайшей вершиной Земли. Покорение Эвереста считается пиком карьеры любого альпиниста — при этом само восхождение может быть крайне опасным из-за того, что погода в районе горы непредсказуема, а воздух в районе вершины крайне разрежен. С первых попыток подняться на Эверест, при восхождении не выжили более 300 человек. Их тела иногда служат ориентиром для других альпинистов — потому что спустить их с горы является крайне дорогостоящей задачей.

До этого Виктория Боня сообщила, что отдыхает перед восхождением на Эверест. По словам знаменитости, ее ждет самое большое испытание в жизни.

Ранее дочь Виктории Бони снялась для косметического бренда матери.