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Регина Тодоренко выиграла суд против писательницы о защите чести и достоинства

Телеведущая Тодоренко сообщила о победе на суде о защите чести и достоинства
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reginatodorenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Регина Тодоренко сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Тверской районный суд Москвы отклонил «притязания» писательницы Дарины Мишиной на книгу «Регина-Путешественница».

По словам Тодоренко, суд вынес «законное и справедливое решение» после того, как ознакомился с ситуацией по иску о защите чести и достоинства. Телеведущая назвала произведение результатом «собственного труда» и напомнила, что названию «Регина-Путешественница» уже более 10 лет.

«Девочке, которая предложила свои услуги в написании книги, а впоследствии подала в суд, тогда было всего 12 лет. То есть даже гипотетически нельзя представить, что идея возникновения моего бренда принадлежит ей», — пояснила Тодоренко.

Телеведущая также посетовала, что получила массу угроз на фоне судебного разбирательства. Она заявила, что решила публично раскрыть решение суда, чтобы доказать «безосновательность» критики хейтеров.

«Я — мама двоих сыновей. И, как мама, жена, автор книги и человек, уверенный в своей правоте, хочу уберечь себя и свою семью», — отметила она.

В начале апреля сообщалось, что Тодоренко проиграла в суде по иску о защите чести. Знаменитость подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Тодоренко подала после интервью, которое Мишина дала СМИ. Ранее она писала детскую книгу для телеведущей, но не получила оплату, что также стало поводом для иска с ее стороны.

В интервью Мишина также назвала себя «литературным рабом» Тодоренко. В судебных документах также сказано, что писательница распространяла в Tik Tok сведения о нарушении телеведущей договоренностей.

Ранее сообщалось, что блогеру Портнягину продлили запрет определенных действий.

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