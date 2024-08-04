Регина Тодоренко задумалась о третьем ребенке

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко призналась, что планирует третьего ребенка. Об этом сообщает kp.ru.

На фестивале DREAM Fest певец Эмин Агаларов пообещал подарить каждой паре, ребенок которой будет зачат на фестивале, апартаменты на курорте Sea Breeze. Тодоренко пошутила, что воспользуется этой возможностью.

«На следующий год у нас такой план. Я приезжаю беременная, рожаю, получаю квартиру и снова веду DREAM Fest», — заявила блогерша.

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Артист и телеведущая поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава. В декабре 2023 года Тодоренко призналась, что купила четырехлетнему сыну квартиру.

Тодоренко начала свою карьеру на телевидении в 2007 году. Она получила наибольшую известность после проекта о путешествиях «Орел и решка». Блогерша также приняла участие в шоу «Маска», «Ледниковый период», «Мейкаперы», «Конфетка».

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