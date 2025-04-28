Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Филипп Киркоров судится с автором надгробия Горшку

Певец Киркоров потребовал 10 млн рублей за некачественный каменный пол
close
VK Видео

Народный артист России Филипп Киркоров судится с индивидуальным предпринимателем из Санкт-Петербурга из-за некачественно, по его мнению, сделанного каменного пола. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Иск Калининский районный суд зарегистрировал в феврале 2025 года, недавно, по данным канала, состоялось первое заседание.

Утверждается, что певец остался недоволен качеством каменного пола в своей квартире: он и его представители считают, что ответчик поставил им бракованный камень и выполнил работы с нарушением строительных норм. Из-за этого, уверен он, на полу образовались скол и трещины.

По словам руководителя Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, истец требует с каменщика 10 740 939 рублей, а также неустойку в размере 118 тысяч и рублей 90 тысяч рублей госпошлины.

Мастер, на которого подал в суд Киркоров, делает камины, лестницы, облицовывает стены и полы, а также участвовал в создании памятника на могилу Михаила «Горшка» Горшенева на Богословском кладбище.

Накануне на отца Филиппа Киркорова подали в суд через две недели после кончины.

Ранее Филипп Киркоров «заискрил» на концерте в Санкт-Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами