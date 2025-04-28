Филипп Киркоров судится с автором надгробия Горшку

Народный артист России Филипп Киркоров судится с индивидуальным предпринимателем из Санкт-Петербурга из-за некачественно, по его мнению, сделанного каменного пола. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Иск Калининский районный суд зарегистрировал в феврале 2025 года, недавно, по данным канала, состоялось первое заседание.

Утверждается, что певец остался недоволен качеством каменного пола в своей квартире: он и его представители считают, что ответчик поставил им бракованный камень и выполнил работы с нарушением строительных норм. Из-за этого, уверен он, на полу образовались скол и трещины.

По словам руководителя Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой, истец требует с каменщика 10 740 939 рублей, а также неустойку в размере 118 тысяч и рублей 90 тысяч рублей госпошлины.

Мастер, на которого подал в суд Киркоров, делает камины, лестницы, облицовывает стены и полы, а также участвовал в создании памятника на могилу Михаила «Горшка» Горшенева на Богословском кладбище.

Накануне на отца Филиппа Киркорова подали в суд через две недели после кончины.

Ранее Филипп Киркоров «заискрил» на концерте в Санкт-Петербурге.