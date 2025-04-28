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На отца Филиппа Киркорова подали в суд через две недели после кончины

Усопший певец Бедрос Киркоров остался должен ФНС 31 тысячу рублей
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Алексей Майшев/РИА Новости

Федеральная налоговая служба подала в суд на усопшего отца Филиппа Киркорова Бедроса спустя две недели после кончины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

31 марта, по данным канала, ИФНС России Nº9 по Москве подала в суд на Киркорова-старшего. Он остался должен государству 31 тысячу рублей налогов. Суд отказал в принятии заявления.

Без выплаты налогового долга отца артист не сможет получить в наследство трехкомнатную квартиру — первое семейное жилье Киркорова и певицы Аллы Пугачевой, куда они переехали жить сразу после свадьбы в 1994 году.

Когда-то треть принадлежала Пугачевой, а после развода квартира осталась у отца и сына Киркоровых в долевой собственности. Недвижимость оценивают в 80-100 миллионов рублей. По закону Филипп Киркоров до вступления в наследство должен ждать полгода на случай объявления других претендентов на квартиру.

Бедроса Киркорова не стало 18 марта после долгой пневмонии, ему было 92 года.

Ранее Филипп Киркоров «заискрил» на концерте в Санкт-Петербурге.

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