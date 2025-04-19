Яна Поплавская раскритиковала Ивана Урганта, спевшего «гимн Израиля»

Актриса Яна Поплавская раскритиковала в Telegram-канале телеведущего Ивана Урганта за исполнение «Гимна Израиля» на своем дне рождения.

Ургант перепел песню Олега Газманова «Москва», видоизменив ее под Израиль. Шоумен отметил 47-летие в израильском городе Хайфа.

«Белый мрамор твоих синагог. Теплый запах от свежей мацы. Вот в ульпане закончен урок. Ведь теперь мы — израильцы!» — пел телеведущий.

Поплавская заявила, что Ургант спел «откровенно плохо». Она назвала выступление «жалким зрелищем».

«Честно, мне казалось, что у него хотя бы с чувством юмора хорошо. Но бодро читать написанные другими шутки — это не самому написать что-то стоящее, великое. Глумление над гимном Москвы, воззвание к Ашкелону и Эйлату — это, несомненно, верх патриотизма… для истинного израильтянина. Иван — действительно большой патриот. Но другой Родины», — заявила артистка.

Во время выступления Иван Ургант также напомнил, что 15 апреля прошло день рождения певицы Аллы Пугачевой. Он поздравил Примадонну с прошедшим 76-летием и спел ее хит «Миллион алых роз».

Ранее Иван Ургант возобновил рубрику «Взгляд снизу» в честь своего 47-летия.