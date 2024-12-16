Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тарантино предлагал Куценко сняться в «Бесславных ублюдках»

Актер Гоша Куценко признался, что мог сняться в двух фильмах с Брэдом Питтом

close
Ксения Угольникова

Заслуженный артист России Гоша Куценко вспомнил на «Шоу Воли», что мог сняться в двух проектах с участием Брэда Питта.

По словам Куценко, Квентин Тарантино предлагал ему роль в фильме «Бесславные ублюдки». Они встретились в аэропорту в Исландии, когда Куценко путешествовал со своей музыкальной группой. Актер уже был знаком с Тарантино к тому моменту, первая их встреча состоялась на фестивале ММКФ в 2003 году.

«Он меня узнал и говорит: «Гоша, привет, как ты? <...> Я собираюсь снимать «Бесславных ублюдков». Там должен быть русский», — вспомнил актер.

Куценко загорелся желанием принять в нем участие в новом фильме — и тогда голливудский режиссер предложил ему полететь вместе с ним. Тарантино также был готов взять на борт остальных музыкантов.

«Я обрадовался, побежал к музыкантам, они пили в баре, их забрал, это было сложно, они с вещами. Мы пришли в бизнес, а он улетел», — рассказал Куценко.

Также, вспомнил актер, ему предлагали пройти пробы в боевик «Война миров Z», но он физически не смог выучить текст. В итоге в фильме снялся Константин Хабенский, но его роль вырезали в итоговом варианте.

Ранее актриса Светлана Дружинина раскрыла правду о съемках фильма «Девчата».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами