Директор музея имени Рахманинова процитировала крестьянку в обращении к Путину

Директор музея имени Рахманинова Тамара Пашина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить учреждение от закрытия. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Владимир Владимирович, я бы хотела вам сказать, как это говорили русские крестьянки в старое время. Выходит крестьянка на перепутье дорог. Поднимает руки кверху, кланяется и кричит: «Люди добрые, помоги не совершиться злодеянию», — заявила женщина.

Пашина назвала закрытие музея Рахманинова «злодеянием». Она призвала Путина заступиться за культурное заведение. Женщина процитировала слова президента о том, что у народа нет будущего, если у него нет памяти о прошлом. Она отметила, что в России нет больше музеев Рахманинова, кроме этого. По словам Пашиной, с ее учреждением сотрудничают ученые Москвы. В частности, филологи и языковеды.

«Музею обязательно нужна категория людей, имеющих ученое звание», — отметила директор.

18 апреля представители музея сообщили, что в декабре 2024-го Департамент городского имущества Москвы резко увеличил стоимость аренды, а после этого прислал уведомление о расторжении договоров и требование освободить помещения в течение 3 месяцев.

Ранее на отца Филиппа Киркорова подали в суд через две недели после кончины.