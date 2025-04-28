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«Никому не отдадим»: в «Русских сезонах» оценили желание Киева дерусифицировать Колобка

Арт-директор «Русских сезонов» Эль Асбат подтвердила «русскую национальность» Колобка
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Анимационная Студия Александра Татарского

Арт-директор фестиваля «Русские сезоны в Касабланке» Виктория Эль Асбат оценила желание Киева «дерусифицировать» персонажа русских сказок Колобка. «Русскую национальность» фольклорного героя она подтвердила в беседе с Life.ru.

По словам Эль Асбат, изначально она восприняла новость как розыгрыш. Арт-директор фестиваля в Марокко назвала тему искусственно раздутой и подчеркнула, что на фестивале представили именно «русского» Колобка.

«Мы его никому не отдадим!» — заявила Асбат.

«Русские сезоны в Касабланке», продолжила организатор, направлены на популяризацию русской культуры во всем ее многообразии, включая живопись, танец, музыку и фольклор.

Несколько дней назад Служба внешней разведки Украины обвинила Россию в присвоении Колобка, назвав его украинским.

«Сегодня важно не только восстанавливать правду, но и популяризировать аутентичные украинские версии сказок», — говорится в сообщении.

Так спецслужба отреагировала на презентацию пластилинового мультфильма «Колобок» на фестивале в марокканском Рабате. Презентация была организована ассоциацией русскоязычных женщин в Марокко и Русским домом.

Ранее на Украине снесли памятник Владимиру Высоцкому.

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