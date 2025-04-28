Умерла актриса из сериала «Кулагины»

Актриса Элеонора Леви умерла на 59-м году жизни

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Российская актриса Элеонора Леви (Мовилло) умерла на 59-м году жизни. Сообщение об этом появилось на сайте «Кино-театр.ру».

Ее не стало 23 апреля 2025 года. Причина смерти актрисы неизвестна, где и когда она была похоронена — неизвестно.

Леви сыграла Фаину Каплан в фильме «Два капитана — 2» Сергея Дебижева, мать Гусева в сериале «Кулагины». Также у актрисы были эпизодические роли в сериалах «Крепкие орешки — 2», «Невский. Охота на Архитектора», «Метод Михайлова», «Тайны следствия — 19» и других.

Леви родилась 8 июля 1966 года, окончила Воронежский государственный институт искусств по специальности «артист драматического театра и кино» (курс Н. В. Дубинского).

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