«Вечный мальчик»: умер экс-директор «Квартета И»

Экс-директор театра «Квартет И» Сергей Перевозкин умер на 60-м году жизни. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал его коллега, участник квартета Камиль Ларин.

Причину смерти бывшего директора Ларин называть не стал.

«Умер наш однокурсник, коллега, приятель, директор, наш «мальчик, мальчик», как мы его называли, Сергей Перевозкин! Вечный мальчик, хотя он был старше нас всех!» — вспоминает артист.

По словам Ларина, Перевозкин был очень энергичным и поражал коллег своей физической подготовкой — например, мог запрыгнуть на высокий стол, стоя к нему спиной.

Перевозкин окончил ГИТИС, был режиссером театра «Русский дом» и художественным руководителем театра «Русский терем». Снимался в сериалах «Форс-мажор», «Глухарь», «Я — телохранитель», «Висяки» и «Марш Турецкого».

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