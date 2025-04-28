Наталья Рудова рассказала о трудностях съемок в новом психологическом реалити

После съемок в Марокко актриса Рудова не могла выйти из выбранной роли

Актриса Наталья Рудова в передаче «Утро. ТНТ» рассказала о трудностях съемок в новом психологическом реалити-шоу «Мастер игры». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

По правилам шоу 22 участника заселяются на роскошную виллу в Марокко, где их ждут испытания и психологическая игра. Среди них есть «темные» — три человека, которые устраняют соперников и ведут двойную игру, и «светлые», задача которых вычислить предателей и сохранить команду.

Участница других реалити ТНТ, «Выжить в Дубае» и «Звезды в Африке», Рудова нашла съемки нового шоу необычными.

«У меня нет ни одной фотографии из Марокко, потому что у нас забирали телефоны, их выдавали в два часа ночи, и оставалось время только на то, чтобы написать: «Мам, все ок». Мы играли 24/7, и даже когда расходились по своим комнатам, мне каждый день снилось, что я в игре, и после проекта тоже долгое время снилось, что я до сих пор играю», — призналась Рудова, что не могла выйти из роли.

Рудова призналась, что по факту не играла, но чуть утрировала.

«Я была жесткой, чего, на самом деле, не делала ни на одном проекте. Я настолько получала удовольствие и мне настолько нравился этот проект, что мне казалось, что это абсолютно правильная стратегия», — отметила она.

Кроме того, на проекте она сблизилась с блогером Женей Ершовым.

«Видела его, кстати, только на «Звездах в Африке», и мне он тогда показался очень жестким парнем и скандалистом, но по факту Женя очень преданный, крутой друг, с правильными моральными принципами по жизни, прям обожаю его», — заключила Рудова.

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