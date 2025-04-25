Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Невеста Лепса впервые снимется в реалити-шоу

Блогерша Аврора Киба присоединилась к реалити-шоу «Мастер игры»
close
ТНТ

Блогерша и невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба впервые снимется в реалити-шоу. Об этом сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

19-летняя Киба стала участницей шоу «Мастер игры», где участникам приходится столкнуться с миром интриг, обмана и психологической борьбы.

«Мне надоело искать парня подруги по фотографии руки, поэтому я решила, что мне нужен новый опыт в детективных расследованиях! И, по-моему, реалити-шоу «Мастер игры» — идеальное место для прокачки необходимых для этого навыков: внимательности к деталям, стратегического мышления и адаптации к быстро меняющимся условиям», — делится впечатлениями она.

По сюжету шоу 22 участника заселяются на виллу в Марокко, где их ждут испытания и психологическая игра с противостоянием «темных» и «светлых».

Среди других участников «Мастера игры» — Денис Власенко и Леон Кемстач, блогер Женя Ершов, фрейлина Филиппа Киркорова Марго Овсянникова, продюсер Александр Толмацкий, внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева, ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова, шестеро звезд «Битвы экстрасенсов»: Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.

Ведет шоу Юрий Колокольников — звезда «Мастера и Маргариты», «Последнего Ронина» и «Белого Лотоса». «Джокером» игры» станет народный артист России Филипп Киркоров.  

Киба учится в Лондонском колледже моды и занимается развитием личного бренда. Вместе с Лепсом в свет она выходит с 2024 года. Накануне она заявила, что удачный брак лучше учебы в вузе

Ранее Аврора Киба показала фото до пластики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами