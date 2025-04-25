Невеста Лепса впервые снимется в реалити-шоу

Блогерша и невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба впервые снимется в реалити-шоу. Об этом сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

19-летняя Киба стала участницей шоу «Мастер игры», где участникам приходится столкнуться с миром интриг, обмана и психологической борьбы.

«Мне надоело искать парня подруги по фотографии руки, поэтому я решила, что мне нужен новый опыт в детективных расследованиях! И, по-моему, реалити-шоу «Мастер игры» — идеальное место для прокачки необходимых для этого навыков: внимательности к деталям, стратегического мышления и адаптации к быстро меняющимся условиям», — делится впечатлениями она.

По сюжету шоу 22 участника заселяются на виллу в Марокко, где их ждут испытания и психологическая игра с противостоянием «темных» и «светлых».

Среди других участников «Мастера игры» — Денис Власенко и Леон Кемстач, блогер Женя Ершов, фрейлина Филиппа Киркорова Марго Овсянникова, продюсер Александр Толмацкий, внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева, ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова, шестеро звезд «Битвы экстрасенсов»: Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.

Ведет шоу Юрий Колокольников — звезда «Мастера и Маргариты», «Последнего Ронина» и «Белого Лотоса». «Джокером» игры» станет народный артист России Филипп Киркоров.

Киба учится в Лондонском колледже моды и занимается развитием личного бренда. Вместе с Лепсом в свет она выходит с 2024 года. Накануне она заявила, что удачный брак лучше учебы в вузе

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