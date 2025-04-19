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Звезду «Дома-2» убили во время работы над сценарием перезапуска «Счастливы вместе»

Mash: участника «Дома-2» Лукина убили во время работы над сценарием «Счастливы вместе»
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Соцсети

Бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина убили во время работы над сценарием нового сезона перезапуска «Счастливы вместе». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Обвиняемый по делу об убийстве Лукина Станислав Берестовой пришел к экс-участнику реалити-шоу 13 апреля, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье. По утверждению мужчины, он и Дмитрий пили водку и обсуждали совместную работу над перезапуском «Счастливы вместе».

Как заявил Берестовой, Лукин агрессивно себя вел и ругался матом на возлюбленную по телефону. Экс-участник «Дома-2» попросил у приятеля 50 тысяч рублей в долг, но тот отказал. По воспоминаниям мужчины, после этого друг накинулся на него с кулаками, а затем взял нож. После этого приятели начали резать друг друга и переворачивать мебель.

После того как Лукин упал, Берестовой вызвал скорую. Станислав был также госпитализирован с переломами, порезами на руке, ушибами и ссадинами. Он лежал в коме под ИВЛ. После выписки мужчину арестовали.

СК выявил у Лукина 50 ножевых ранений. По ходатайству следствия Берестового отправили в СИЗО.

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