Звезду «Дома-2» убили во время работы над сценарием перезапуска «Счастливы вместе»

Бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина убили во время работы над сценарием нового сезона перезапуска «Счастливы вместе». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Обвиняемый по делу об убийстве Лукина Станислав Берестовой пришел к экс-участнику реалити-шоу 13 апреля, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье. По утверждению мужчины, он и Дмитрий пили водку и обсуждали совместную работу над перезапуском «Счастливы вместе».

Как заявил Берестовой, Лукин агрессивно себя вел и ругался матом на возлюбленную по телефону. Экс-участник «Дома-2» попросил у приятеля 50 тысяч рублей в долг, но тот отказал. По воспоминаниям мужчины, после этого друг накинулся на него с кулаками, а затем взял нож. После этого приятели начали резать друг друга и переворачивать мебель.

После того как Лукин упал, Берестовой вызвал скорую. Станислав был также госпитализирован с переломами, порезами на руке, ушибами и ссадинами. Он лежал в коме под ИВЛ. После выписки мужчину арестовали.

СК выявил у Лукина 50 ножевых ранений. По ходатайству следствия Берестового отправили в СИЗО.

Ранее умер озвучивавший культовых персонажей актер дубляжа Панков.