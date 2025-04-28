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Анастасия Волочкова хочет выйти замуж: «Хочу создать свою семью»

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что хочет выйти замуж и создать семью
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Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с «Пятым каналом», что планирует выйти замуж.

«У меня есть желание. Потому что, конечно, я хочу создать свою семью. Я хочу создать тот союз, о котором я мечтаю», — заявила знаменитость.

По словам танцовщицы, сейчас ее душа пребывает в счастливом состоянии, поскольку она может заниматься любимым делом.

«Я занимаюсь творчеством. Конечно, я в любви, без любви я не мыслю своей жизни», — добавила Волочкова.

У Волочковой есть дочь Ариадна от бизнесмена Игоря Вдовина. Танцовщица также состояла в отношениях с олигархом Сулейманом Керимовым в начале 2000-х, этот роман продлился около двух лет.

26 апреля прошла свадьба дочери Волочковой Ариадны с бизнесменом Никитой Григоряном. Мероприятие состоялось в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. Отца Ариадны Игоря Вдовина на торжестве не было. На вечере была развлекательная программа, и, как раскрывал СМИ ведущий мероприятия, она состояла «без пошлых танцев и конкурсов».

Недавно СМИ сообщили, что Волочкова подралась с женихом на свадьбе дочери. Танцовщица, заявил сайт 78.ru, в спешке покинула свадьбу Ариадны из-за конфликта с Григоряном, который, предположительно, «дошел до драки».

Ранее певица Алсу заявила, что сохранила теплое общение с Абрамовым после развода.

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