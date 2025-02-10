«Мешает по жизни»: Билан об идеале девушки

Певец Билан признался, что у него было три колоссальных любви в жизни

Заслуженный артист России Дима Билан рассказал, что его идеал девушки мешает ему в личной жизни. Его цитирует «Пятый канал».

«Этот идеал мне даже мешает по жизни, потому что это такая яркая вспышка на всю жизнь. Было три колоссальных любви, просто бесконечных, которые я пытаюсь нащупать в сегодняшнем дне», — признался он.

43-летний Дима Билан никогда не был женат. Детей у него нет. Из открытых источников известно, что Билан встречался с моделью Еленой Кулецкой, экс-участницей t.A.T.u. Юлей Волковой. Признавался, что у него должно было родиться двое детей от девушки, с которой он встречался, но у той дважды случился выкидыш.

Накануне Билан назвал энергию одной из причиной феномена актера Юры Борисова.

«А вы не поняли еще, что самое мощное — это энергия вообще? И чем больше это включено в том или ином организме музыкальном, тем больше эта музыка, наверное, цепляет», — поделился артист.

Ранее Билан рассказал, что его песня «Молния» играла на съемках фильма Шона Бейкера «Анора».