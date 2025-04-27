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Стас Михайлов о будущем своих детей: «Я им испорчу жизнь»

Певец Михайлов: я испорчу жизнь дочерям, если потребую от них стать певицами
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ТНТ

Певец Стас Михайлов заявил, что не станет подталкивать своих несовершеннолетних детей к профессиональной карьере артиста. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Если я своим девочкам буду говорить: «Давайте на сцену, будете петь, вы самые лучшие», — я им испорчу жизнь», — считает исполнитель.

Михайлов назвал ошибкой стремление родителей видеть в своих детях «гениев». Он заявил, что наследницы сначала сами должны проявить себя в чем-то.

«Если у них это получится — я им помогу в любом их направлении», — подытожил Михайлов.

В 2011 году Стас Михайлов официально зарегистрировал отношения со своей возлюбленной Инной Пономаревой. У супругов двое общих детей: 15-летняя Иванна и 12-летняя Мария. Недавно исполнитель признавался, что боится раннего замужества несовершеннолетних дочерей.

Он напомнил, что у его сына Андрея родилась дочь, которой уже два года, а другой сын Никита может вскоре порадовать новостями о свадьбе.

«Главное, чтобы младшие не выскочили замуж, Маша с Иванкой, пока я на гастролях», — пошутил о несовершеннолетних дочерях он.

Всего в семье Инны и Стаса Михайловых шестеро детей.

Ранее Лепс заявил, что между мужчиной и женщиной не может быть равноправия.

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