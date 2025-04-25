«Ничто и звать никак»: Волочкова о женихе дочери

Балерина Волочкова заявила, что была против тихой свадьбы дочери с бизнесменом Григоряном

Балерина Анастасия Волочкова резко высказалась о женихе 19-летней дочери Ариадны. Она дала новое интервью Кристине Задоре для проекта «Семейные тайны».

Она рассказала, что встретила будущего зятя бизнесмена Никиту Григоряна строго.

«Я ее чуваку говорю: «Слушай, друг мой сердечный, ты вообще кто? Ты никто, ничто и звать никак», — отметила танцовщица.

По словам Волочковой, она была против тихой свадьбы без участия СМИ. Звезда уверена, что свадьба ее дочери не может обойтись без широкого освещения в медиа.

26 апреля свадьба Ариадны Волочковой пройдет в Санкт-Петербурге.

Накануне балерина опровергла слухи о том, что торжество находится под угрозой срыва из-за семейного конфликта. При этом, по данным инсайдеров, свадьбу готовят с февраля, и она точно состоится, но присутствовать будут исключительно родные и друзья.

Ранее сообщалось, что мать Кайли Дженнер хочет заработать на свадьбе дочери с Тимоти Шаламе.