Семенович объяснила, почему отказалась спать с женихом в одной комнате

Певица Анна Семенович заявила, что спит с женихом в разных комнатах из-за храпа

Певица Анна Семенович призналась на программе «Секрет на миллион», что периодически спит с Денисом Шреером в разных спальнях из-за храпа возлюбленного.

В начале марта Семенович раскрывала, что переехала в загородный дом. Она признавалась, что давно мечтала жить за городом.

«Знаете, как я предохранилась от храпа моего любимого? Я ему сделала такую красивую спальню [в новом доме]: новые шторы, мы покрасили стены, новая кровать, матрас», — заявила певица в свежей беседе с Лерой Кудрявцевой.

Семенович также поделилась, что мечтает о свадьбе со Шреером. Пара состоит в отношениях уже порядка двух лет. Певица призналась, что ждет, когда ее избранник официально разведется.

«В Германии нужно, чтобы прошел год, когда живут раздельно, а потом развод. Очень дорого стоят адвокаты. Есть, что делить. С бывшей женой у него хорошие отношения», — пояснила артистка.

В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе. В ноябре Шреер говорил, что женится на Семенович в 2025 году.

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