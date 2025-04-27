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Лолита об отношениях с бандитами: «Мои лучшие мужики в жизни»

Певица Лолита Милявская назвала бандитов лучшими мужчинами в ее жизни
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Анна Чеченкова

Певица Лолита Милявская призналась, что состояла в браке с мужчиной из числа криминальных авторитетов. Ее слова передает Super.ru.

Милявская вспомнила, что очень любила этого мужчину — ее чувства были взаимны. Певица заявила, что ей всегда нравились подобные представители противоположного пола, а остальные ей казались «пресными и противными».

«Да, у них [бандитов] были жуткие нравы. Но мои лучшие мужики в жизни — это те, которых когда-то называли бандитами, а потом стали называть бизнесменами», — уверила артистка.

Певица Лолита Милявская была замужем пять раз. В 1984 году она вступила в брак с однокурсником Александром Беляевым. Вторым мужем Лолиты стал Виталий Милявский. По словам певицы, этот брак был фиктивным — в 1987 году супруги развелись.

В третий раз Лолита вышла замуж за продюсера Александра Цекало — спустя 12 лет они расстались. С 2004 по 2009 год певица была замужем за бизнесменом Александром Зарубиным. А в 2010 Лолита вышла замуж за фитнес-инструктора Дмитрия Иванова. Они развелись в 2020 году.

В начале января 2025 года Лолита призналась, что не хочет заводить новые романы. Она объяснила это падением либидо из-за возраста.

Ранее сообщалось, что дочь Маликова заподозрили в анорексии.

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