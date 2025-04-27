Пугачева благословила Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова рассказала 78.ru, что исполнила песню Аллы Пугачевой на стихи Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны не мной» на свадьбе дочери с благословения певицы.

Волочкова отметила, что продолжает поддерживать общение с Примадонной, поскольку «сама проходила в жизни времена очень больших и незаслуженных гонений».

«Почему я не должна общаться с Пугачевой? <...> Алла Борисовна, кроме добра, мне ничего не делала», — заявила экс-солистка Большого театра..

26 апреля прошла свадьба Ариадны Волочковой с бизнесменом Никитой Григоряном в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге. До этого, 24 апреля, дочь танцовщицы обвенчалась с возлюбленным. Церемония венчания прошла в католической церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. На таинстве не было родителей жениха и невесты — только священники и сами молодожены.

Накануне Волочкова резко высказалась о женихе 19-летней дочери Ариадны. Танцовщица рассказала, что встретила мужчину фразой: «Ты никто, ничто и звать никак».

Ранее Лолита Милявская назвала бандитов лучшими мужчинами в ее жизни.