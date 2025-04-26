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Шахназаров рассказал, чего не хватает российскому кино

Гендиректор «Мосфильма» Шахназаров: российскому кино не хватает режиссеров со стилем
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Министерство просвещения РФ

Генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров рассказал, чего, на его взгляд, не хватает российскому кино. Его цитирует ТАСС.

По его мнению, мало кто из современных авторов в российском кинематографе имеет свой стиль.

«Бывают очень хорошие режиссеры, а стиля нет. У Гайдая был свой стиль, у Тарковского. Именно это кино, которое называется искусством», — поделился он.

Гендиректор «Мосфильма» подчеркнул, что не разделяет кино на «коммерческое и авторское». Авторским он назвал кино, в котором видна личность автора, а такое, по мнению режиссера, может быть в любом жанре.

Накануне глава объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил, что голливудское кино может вернуться в Россию в течение одного-трех лет.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что в РФ стоит квотировать зарубежное кино, как это сделали в Китае.

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