Шахназаров рассказал, чего не хватает российскому кино

Генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров рассказал, чего, на его взгляд, не хватает российскому кино. Его цитирует ТАСС.

По его мнению, мало кто из современных авторов в российском кинематографе имеет свой стиль.

«Бывают очень хорошие режиссеры, а стиля нет. У Гайдая был свой стиль, у Тарковского. Именно это кино, которое называется искусством», — поделился он.

Гендиректор «Мосфильма» подчеркнул, что не разделяет кино на «коммерческое и авторское». Авторским он назвал кино, в котором видна личность автора, а такое, по мнению режиссера, может быть в любом жанре.

Накануне глава объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил, что голливудское кино может вернуться в Россию в течение одного-трех лет.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что в РФ стоит квотировать зарубежное кино, как это сделали в Китае.