Умер скульптор Зураб Церетели

Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни

Скульптор Зураб Церетели умер в возрасте 91 года в Москве. Об этом в Telegram-канале написала искусствовед Ксения Коробейникова, которая ссылается на членов семьи скульптора.

«Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат <...> Зураб Константинович ушел в кругу семьи на 92 году жизни от продолжительной болезни», — написала Коробейникова.

По информации Telegram-канала SHOT, Церетели умер во сне от остановки сердца.

На данный момент семья скончавшегося творца не объявила, где и когда пройдет прощание с Зурабом Церетели.

До этого последняя представительница рода Строгановых Елена Андреевна (баронесса Элен де Людингаузен) ушла из жизни в возрасте 83 лет.

Платонова добавила, что баронесса основала Международный фонд для восстановления Строгановского дворца и помощи музеям России. По словам министра, первые поступления были обеспечены благодаря организации «строгановских туров» в Санкт-Петербург.

Ранее умер последний в Херсонской области участник боев ВОВ.