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ЛСП, Yanix, Антоха МС и Кассета записали песни для трибьюта Децлу

В сети вышел альбом-трибьют Децлу
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Владимир Федоренко/РИА Новости

25 апреля вышел трибьют рэперу Децлу. В записи сборника, в который вошли 16 песен, приняли участие, в частности, многие звезды современной сцены (ЛСП, Кассета, polnalyubvi, Baby Cute, Антоха МС), а также «старички» — Jane Air, Loc-Dog, Крип-а-Крип, Yanix. Кроме того, как рассказал «Газете.Ru» отец покойного музыканта, продюсер Александр Толмацкий, в мае состоится премьера экстра-трека пластинки — авторства группы «Три дня дождя».

Обложкой трибьюта стала одна из картин Децла, а его треклист составлен из переделанных хитов артиста.

«Так случилось, что Кирилл стал голосом целого поколения молодежи 2000-х. Сегодня представителям этого поколения уже по 35-45 лет. Но для того, чтобы молодое поколение знало о том, кто такой Кирилл Толмацкий, необходимо их непосредственное участие в создании нового взгляда на его творчество», — рассказал Толмацкий-старший.

Кирилла «Децла» Толмацкого не стало в 2019 году. Рэпер скончался в возрасте 35 лет вскоре после концерта.

Ранее стало известно, что Бондарчук спродюсирует сериал про Децла.

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