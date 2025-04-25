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Сотрудник музея случайно разбил дорогой экспонат

В Мексике сотрудник музея случайно разбил ценную скульптуру Живаго Дункана

В мексиканском городе Монтеррей сотрудник Музея современного искусства случайно разбил ценную скульптуру известного современного художника Живаго Дункана. Об этом пишет портал Need to Know.

«Мы пошли в музей и случайно увидели, как сносят экспонат», — поделился очевидец.

Сотрудник музея задел и разбил одну из работ, которая входила в экспозицию «Романтический примитивизм». После инцидента смотрители увели коллегу.

Работы Живаго известны тем, что включают изношенные материалы и стремятся символизировать хрупкость современной цивилизации. Стоимость его скульптур может достигать 2,6 млн рублей.

В прошлом году в музее Хехта в израильском городе Хайфа ребенок случайно уронил и разбил древний сосуд, созданный в период позднего бронзового века около 3500 лет назад. По информации Sky News, четырехлетний мальчик посещал музей вместе с матерью, во время осмотра экспозиции он случайно задел и уронил один из экспонатов. Древний сосуд хранился в музее около 35 лет, 3500 лет назад его использовали для хранения вина или оливкового масла.

Руководство музея решило не выдвигать претензий семье мальчика, сосуд, разбившийся на несколько частей, планируют отреставрировать и снова выставить в залах музея.

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