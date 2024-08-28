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Четырехлетний мальчик разбил глиняный сосуд возрастом 3500 лет в израильском музее

Sky News: в музее Израиля ребенок разбил кувшин возрастом 3500 лет

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Hecht Museum

В музее Хехта в израильском городе Хайфа ребенок случайно уронил и разбил древний сосуд, созданный в период позднего бронзового века около 3500 лет назад. Об этом сообщает Sky News.

Четырехлетний мальчик посещал музей вместе с матерью, во время осмотра экспозиции он случайно задел и уронил один из экспонатов. Древний сосуд хранился в музее около 35 лет, 3500 лет назад его использовали для хранения вина или оливкового масла.

«Он восходит к временам Давида и царя Соломона», — сообщили сотрудники учреждения.

Руководство музея решило не выдвигать претензий семье мальчика, сосуд, разбившийся на несколько частей, планируют отреставрировать и снова выставить в залах музея.

До этого сообщалось, что в Мюнхене сотрудник музея лишился работы после того, как повесил свою картину в выставочном зале рядом с произведениями современного искусства. Мужчина увлекался живописью и решил украсить выставку своим произведением, что было изображено на полотне — неизвестно. Картина провисела в зале до окончания рабочего дня, после закрытия учреждения ее сняли. Художника-любителя уволили, проводится расследование.

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