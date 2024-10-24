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Искусствовед рассказала, как развить творческую интуицию

Искусствовед Горлова: для развития творческой интуиции важна насмотренность

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Искусствовед Ирина Горлова, возглавлявшая отдел новейших течений Государственной Третьяковской галереи, а в 2023 году покинувшая должность, чтобы развивать карьеру независимого куратора, рассказала в большом интервью проекту «Сноб», как развить творческую интуицию в современном искусстве.

В первую очередь, по ее словам, важна насмотренность. Если человек часто видит произведения эпохи Ренессанса, он постепенно учится видеть нюансы, а также улавливать принадлежность произведения к определенному направлению или школе.

«Желание смотреть искусство, любовь и искренний интерес к нему — это еще одно значимое условие для того, чтобы пробудилась та самая интуиция. Чем больше ты интересуешься, изучаешь, погружаешься, тем больше ты начинаешь улавливать какие-то связи, ассоциации, отсылки и понимаешь глубину высказывания того или иного автора», — отметила Горлова.

Эксперт подчеркнула, что искусство — это не просто красота, а совокупность самых разных факторов. По ее мнению, важно постоянно расширять свое поле восприятия границ.

В октябре стало известно, что Третьяковская галерея планирует в ближайшие дни ликвидировать отдел новейших течений. Российские художники, искусствоведы, сотрудники музеев и коллекционеры призывают этого не делать. Соответствующее письмо подписали 200 человек.

Известно, что отдел в Третьяковской галерее создали в 2001 году, в нем собрана первая панорамная коллекция новейшего искусства России.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея и «Иннопрактика» запустят конкурс для молодых художников.

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