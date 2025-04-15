Дробыш раскрыл секрет популярности Кадышевой среди российской молодежи

Среди российской молодежи, представителей поколения Z, внезапно стала популярна певица Надежда Кадышева. Ее песня «Плывет веночек» держится в трендах TikTok, прибавляя к армии фанатов новых поклонников. Это можно назвать хайпом на народном творчестве, заявил продюсер Виктор Дробыш Общественной Службе Новостей.

В целом музыка циклична, и старые хиты время от времени обретают вторую жизнь, как это было с песней «Фантазер» Ярослава Евдокимова, отметил продюсер.

«Касаемо Кадышевой, могу сказать, что сейчас идет большой хайп на народном творчестве и есть запрос на фольклорную тематику. Эту волну удачно подловили зумеры и втянулись, как когда-то подсели их родители на песни по типу «Широка река» или «Я не колдунья», — объяснил он.

Такой внезапный успех Кадышевой будет недолгим, так как лирическое творчество быстро утомит молодежь, хотя правильный пиар может продлить эту волну, считает эксперт. Сама певица на фоне такого высокого спроса на свое творчество повышает стоимость билетов на свои концерты, что является вполне естественной ситуацией, заключил Дробыш.

Напомним, сообщалось, что семья певицы Надежды Кадышевой и баяниста Александра Костюка почти в три раза увеличила свой доход за последнее время. Их компания «Золотое кольцо» за 2024 год только официально заработала 3 млн рублей, а цены на выступление выросли до 10 млн рублей за концерт.

Ранее стало известно, что билеты на концерты Кадышевой раскупают зумеры.