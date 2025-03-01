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Моргенштерн обеднел на 90%

Рэпер Моргенштерн заявил, что из-за законов не получает денег от 90% аудитории
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morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) обеднел на 90%. Об этом сам артист рассказал в своем Telegram-канале.

Он заметил, что его альбом «Алишер» пропал с российских площадок и вылетел из чартов.

«Алишер» пропал с площадок, а я стал беднее на 90%… В связи с новым законом, который вступает [в силу] 1 марта — я больше не получаю денег за музыку с территории России, а это 90% моей аудитории», — объяснил он.

Моргенштерн добавил, что «Алишер» будет перезалит как «народный, некоммерческий» релиз.

«Буду рад если поддержите звездочками или покупками мерча, я начинал с брынчания в переходе, мне не привыкать клянчить бабки за музон», — добавил артист.

Накануне тату-мастер Анастасия Азари рассказала, что Моргенштерн удалил тату за 170 тысяч рублей. Азари объяснила, что такая стоимость складывается из того, какую площадь изображения занимали. По словам татуировщицы, на глаз общая площадь рисунков на теле Моргенштерна составила примерно 10x10 см.

Ранее Фрэнсис Форд Коппола получил премию за худший фильм и обрадовался этому.

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