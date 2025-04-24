«50 девушек и я»: Артемий Лебедев в детстве работал парикмахером

Дизайнер Артемий Лебедев признался, что в детстве в США работал парикмахером. Об этом он рассказал в беседе с Сергеем Минаевым.

По словам Лебедева, в школе в рамках профориентации его с классом отправили на своего рода учебно-производственный комбинат. Будущей знаменитости было 12-13 лет, и он заполнял анкету с мыслью, что хочет быть следователем и помогать людям. Однако по результатам анкетирования определили в группу к парикмахерам.

«Это был мой коронный час — огромная зала, где было 50 девушек и я. Потому что больше, естественно, ни один нормальный мужик парикмахером быть не хотел», — посмеялся Лебедев.

Дизайнер предположил, что после его работы люди перестригались.

«Но это было прикольно. Это когда я реально сказал, кем хочу стать. Ни до, ни после я не формулировал», — признался он.

В начале апреля общественница Екатерина Мизулина опровергла информацию адвоката о том, что она предъявила четыре дополнительные претензии к дизайнеру Артемию Лебедеву в уточненном иске.

Ранее Лебедев рассказал о «проклятии» России.