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Дизайнер Лебедев рассказал о «проклятии» России

Лебедев назвал позором то, что в РФ не могут сделать узнаваемую марку автомобиля
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Прудько среди своих/YouTube

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске новостей в социальной сети «ВКонтакте» назвал позором и проклятием России то, что в стране не могут создать узнаваемую марку автомобиля.

Он отметил, что у марок российских машин нет индивидуальности.

Лебедев указал, что «очень круто», что в России могут производить автомобиль люксового уровня Aurus.

«Но считаю одновременно, что это и наш позор, и наше вообще проклятье, что мы не в состоянии сделать машину со своим узнаваемым лицом», — сказал дизайнер.

Он уточнил, что Aurus похож на автомобили марки Rolls-Royce. Блогер уверен, что российские специалисты могут разработать новый качественный дизайн российского автомобиля.

До этого Лебедев указал на главную геополитическую ошибку России. По его мнению, главная внешнеполитическая ошибка Российской Федерации заключается в недостаточно хорошем самопиаре. Блогер считает, что РФ не смогла заинтересовать Украину теми возможностями, которые у нее есть.

Ранее Лебедев призывал россиян работать по 15 часов в день.

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