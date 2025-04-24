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«Конкуренток нет»: новой волне популярности Кадышевой нашли объяснение

Шоумен Сорокин: полюбившее Кадышеву поколение воспитано на новых ценностях
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Новой волне популярности народной артистки России Надежды Кадышевой нашли объяснение. Шоумена Дениса Сорокина, высказавшегося о звезде, цитирует kp.ru.

По мнению Сорокина, слушателям надоели поющие под «фанеру» артисты и «голые» звезды на сцене.

«На эстраду пришла эпоха патриотизма и любви ко всему русскому. Конкуренток у Кадышевой сейчас нет», — уверен он.

Шоумен предполагает, что молодежь пришла на концерты Кадышевой, потому что новое поколение воспитано на новых ценностях.

«Дети тоже устали от иностранщины и тянутся к своим героям, как мы когда-то любили мультики про «Крокодила Гену» и «Простоквашино», — говорит Сорокин.

Продюсер Сергей Дворцов до этого раскрыл, что Надежда Кадышева подняла гонорар почти в два раза на фоне популярности ее композиций среди зумеров. По словам Дворцова, на данный момент артистка выступает за гонорар в размере от 4 до 5 млн рублей, а раньше была готова выйти на сцену за 2 млн рублей.

Ранее голая парочка дзержинцев танцевала на машине под песни Кадышевой и попала на видео.

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