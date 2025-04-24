Мэрилин Мэнсон выступит на Park Live

Американский рок-музыкант выступит на фестивале Park Live в Алматы в 2025 году. Об этом сообщили в Telegram-канале фестиваля.

Фестиваль снова пройдет в экс-столице Казахстана, в 2025 году он будет длится с 5 по 7 сентября.

Норвежский диджей Алан Уокер станет хедлайнером 5 сентября, Мэрилин Мэнсон — 6-го, а норвежская группа Röyksopp — 7-го.

В 2024 году году на Park Live выступали Die Antwoord, Tyga, The Kooks и Скриптонит. Тогда фестиваль впервые прошел после пятилетнего перерыва и переместился из Москвы в Алматы. Тогда основатели британской рок-группы Placebo Брайан Молко и Стефан Олсдал отказались выступать в Казахстане по «веским косвенным причинам», не связанными с профессионализмом организаторов.

Музыканты также отменили концерт в столице Грузии Тбилиси, который должен был пройти 12 сентября.

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