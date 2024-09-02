Placebo не выступят в Казахстане и Грузии

Основатели британской рок-группы Placebo Брайан Молко и Стефан Олсдал сообщили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не выступят в Казахстане.

Выступление Placebo в Алма-Ате должно было состояться 8 сентября на фестивале Park Live Festival. По словам артистов, отмена состоялась по «веским косвенным причинам», не связанными с профессионализмом организаторов.

Музыканты также отменили концерт в столице Грузии Тбилиси, который должен был пройти 12 сентября. Они объяснили это трудностями логистики, так как Placebo не выступит в Казахстане.

«Несмотря на все усилия наших грузинских промоутеров, отмена выступления сделала нам логически невозможным выступление в Тбилиси», — заявили артисты.

Молко и Олсдал извинились за позднюю отмену концертов. Они также понадеялись, что смогут приехать в обе страны в будущем.

2 августа стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует подать в суд на Брайана Молко. Мелони обвиняет Молко в оскорблениях и клевете — во время своего концерта в Турине вокалист назвал чиновницу «фашисткой, расисткой и нацисткой».

Ранее шоу дронов отменили в Челябинске после возмущения горожан.