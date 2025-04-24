Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лишенный гражданства РФ комик оказался прописан у Руслана Белого

Комик Романов оказался прописан в московской квартире комика Белого
close
Из личного архива Дмитрия Романова

Комик Дмитрий Романов, лишенный российского гражданства оказался прописан в квартире своего коллеги Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал уточняет, что Белый помогал украинцу Романову получить российский паспорт в 2010-х годах.

Квартира Белого находится на улице Народного Ополчения на западе Москвы. Кроме Романова, в ней прописаны супруга Белого Ольга, бабушка Раиса и родственница Оксана Белая.

В 2023 году Руслан Белый вместе с женой переехал в Испанию. Романов переехал из России в Европу еще в 2022 году, но из жилья не выписался. Он также владеет недвижимостью в Одессе.

Дмитрию Романову и Вячеславу Комиссаренко по инициативе ФСБ отозвали российское гражданство и запретили артистам въезд в РФ на основании того, что их действия создают угрозу нацбезопасности страны.

Накануне стало известно, что лишенные гражданства комики сохраняли бизнес в России

Ранее юрист Соловьев заявил, что Комиссаренко и Романов не смогут вернуть российское гражданство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами