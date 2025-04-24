Лишенный гражданства РФ комик оказался прописан у Руслана Белого

Комик Дмитрий Романов, лишенный российского гражданства оказался прописан в квартире своего коллеги Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал уточняет, что Белый помогал украинцу Романову получить российский паспорт в 2010-х годах.

Квартира Белого находится на улице Народного Ополчения на западе Москвы. Кроме Романова, в ней прописаны супруга Белого Ольга, бабушка Раиса и родственница Оксана Белая.

В 2023 году Руслан Белый вместе с женой переехал в Испанию. Романов переехал из России в Европу еще в 2022 году, но из жилья не выписался. Он также владеет недвижимостью в Одессе.

Дмитрию Романову и Вячеславу Комиссаренко по инициативе ФСБ отозвали российское гражданство и запретили артистам въезд в РФ на основании того, что их действия создают угрозу нацбезопасности страны.

Накануне стало известно, что лишенные гражданства комики сохраняли бизнес в России

Ранее юрист Соловьев заявил, что Комиссаренко и Романов не смогут вернуть российское гражданство.