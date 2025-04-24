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Лишенные гражданства комики Комиссаренко и Романов сохраняли бизнес в России

SHOT: ФНС ликвидирует ИП Комиссаренко и Романова после лишения гражданства РФ
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slavakomissarenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стендап-комики Слава Комиссаренко и Дмитрий Романов, которых лишили гражданства России, до сих пор владеют компаниями в РФ. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как сообщает Telegram-канал, у Романова на территории Российской Федерации есть ИП, зарегистрированное в московском районе Хорошево-Мневники. У Комиссаренко тоже есть ИП, юрлицо зарегистрировано в районе Арбат. Обе фирмы, отмечает SHOT, заняты в сфере видеопродакшена и искусства. На данный момент их ликвидирует Федеральная налоговая служба.

22 апреля стало известно, что Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства по инициативе ФСБ на основании того, что их действия создают угрозу нацбезопасности страны. Им также запретили въезд в Россию.

Кроме того, Комиссаренко обвиняется в клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его заочно приговорили к шести годам колонии и объявили в межгосударственный розыск.

Юрист Соловьев заявил, что Комиссаренко и Романов не смогут вернуть российское гражданство.

Ранее стало известно, на что звезды тратят свою пенсию.

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