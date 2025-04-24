Агата Муцениеце впервые в году встретилась с сыном

В Головинском районном суде Москвы прошло заседание по опеределению места жительства 12-летнего сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофея. Об этом сообщило издание Super.

Экс-супруги в суд не явились, но адвокат актера рассказала, что незадолго до заседания Агата инициировала встречу с Тимофеем, с которым якобы не общалась в течение 8 месяцев — с октября 2024 года.

Мать и сын встретились в кабаре-театре, где выступает актриса.

«Ребенок открыт к общению с матерью, просто у нее сменились ценности и приоритеты. Так она объяснила ему, почему не общается с ним около 8 месяцев», — сказала адвокат Прилучного Оксана Даниелова.

Встреча длилась несколько часов, Тимофей также пообщался с сестрой, добавила адвокат.

Кроме того, Даниелова опровергла слухи, что Павел не платит алименты. По словам адвоката, он всегда отправлял деньги с существенной переплатой, а информацию об обратном Муцениеце якобы распространяла, чтобы причинить ущерб репутации актера.

Оксана Даниелова заявила, что в 2023 году бывшие супруги решили, что Тимофей будет жить с отцом, однако юридически это оформить не удавалось. На психиатрической судмедэкспертизе мальчик подтвердил свое желание воспитываться в полноценной семье.

26 марта Мосгорсуд удовлетворил жалобу актера Павла Прилучного по алиментам. Даниелова рассказала, что Прилучный будет выплачивать алименты на детей в том объеме, о котором они договорились с бывшей женой сразу после развода.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

Ранее Павел Прилучный нанял охрану.