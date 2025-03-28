Павел Прилучный нанял охрану, мешающую Муцениеце общаться с сыном

Адвокат Агаты Муцениеце Наталья Мелешкина заявила в беседе с изданием «СтарХит», что на протяжении восьми месяцев Павел Прилучный изолировал сына Тимофея от общения с актрисой.

По словам Мелешкиной, Прилучный нанял сыну охрану, которая чинит физические препятствия Муцениеце в общении с ребенком. Артист также сменил номер телефона и заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах.

«Подобные действия никак не могут соответствовать интересам ребенка и причиняют колоссальный вред его здоровью. Даже если предположить, что Тимофей действительно сам отказался от проживания с мамой, он точно не мог принять решение о прекращении общения с мамой, с бабушкой, с любимыми родственниками. Это, конечно, навязанная извне история», — заявила адвокат.

Мелешкина призвала Прилучного быть «более человечным» к своему сыну.

26 марта Мосгорсуд удовлетворил жалобу актера Павла Прилучного по алиментам. Адвокат артиста Оксана Даниелова рассказала, что Прилучный будет выплачивать алименты на детей в том объеме, о котором они договорились с бывшей женой сразу после развода.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

Ранее Агата Муцениеце призналась, что заставляет дочь ходить в театральную студию.