Ани Лорак раскрыла секрет женской силы

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Певица Ани Лорак раскрыла, в чем, на ее взгляд, состоит секрет женской силы. 46-летнюю звезду цитирует «Пятый канал».

Женщин она сравнила с водой.

«Мне кажется, что сила женщины в том, что она умеет собой заполнять пространство, да, и тем самым менять все предметы под себя», — говорит Лорак.

Певица похвалила способность женщин адаптироваться к любой ситуации и призналась, что восхищается женской силой и уникальностью.

«Сложно женщине, конечно, в нашем обществе сложно, но женщины настолько уникальны, умеют подстраиваться и пробиваться, несмотря ни на что», — заключила она.

Накануне актриса и резидент Comedy Club Марина Кравец призналась, что в своем юморе не ориентируется на женскую аудиторию.

«Если ты шутишь на женские темы, девчонки чуть быстрее и легче подключаются, мужчины могут «догнать» позднее. В шутках главное — качество», — сказала Кравец.

Ранее певец Алексей Гоман заявил, что больше не планирует жениться.