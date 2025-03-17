Марина Кравец призвала не делить юмор на мужской и женский

Актриса и резидент Comedy Club Марина Кравец в интервью «Газете.Ru» призналась, что в своем юморе не ориентируется на женскую аудиторию.

«Я много лет связана с развлекательной индустрией и не могу сказать, что юмор делится на мужской и женский. Есть темы, больше касающиеся женщин, — и, соответственно, девушки будут охотнее смеяться над ними. А есть те, которые ближе мужчинам, понятнее им. Отсюда и стереотипы, связанные с разными гендерами. На любую тему можно пошутить классно, а можно — очень плоско или пошло. Но последнее — дурной вкус. <...> Я ориентируюсь на думающую аудиторию. Оказывается, среди женщин много и таких (смеется). <...> Мне кажется, не так важно, кто тебя слушает. Если ты шутишь на женские темы, девчонки чуть быстрее и легче подключаются, мужчины могут «догнать» позднее. В шутках главное — качество», — сказала Кравец.

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