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Победитель «Народного артиста» отказался жениться

Певец Гоман заявил, что больше не планирует жениться
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Телеканал «НТВ»

Победитель реалити-шоу «Народного артиста» Алексей Гоман отказался снова жениться. Интервью со звездой опубликовало издание Леди.Mail.

«Мне сложно представить, что я еще раз женюсь: крайне сомневаюсь, что встречу человека, который настолько вскружит мне голову, что я задумаюсь о свадьбе. Сегодня мне даже отношений не хочется, все мое время отнимает работа», — уточнил артист.

Гоман отметил, что тяга к одиночеству заставляет его и отказываться от съемок в некоторых проектах.

На проекте «Народный артист» Гоман познакомился с певицей Марией Зайцевой, солисткой дуэта «#2Маши». Пара зарегистрировала брак в 2009 году, хотя до этого они встречались 6 лет. В 2012 году у супругов родилась дочь Александрина.

В 2013 году пара рассталась, но официально развод не оформила. Они сохраняют дружеские отношения. Алексей активно занимается воспитанием дочери, а также записывает новые песни совместно с Марией Зайцевой.

Накануне Зайцева рассказала, что не собирается возобновлять роман с экс-супругом Алексеем Гоманом. Вместе с этим она заверила, что им с Гоманом удалось сохранить близкие отношения, которые они поддерживают ради общего ребенка.

Ранее помощница Эдиты Пьехи ответила на сообщения о возрастной деменции у певицы.

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