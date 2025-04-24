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Нюша и Пелагея озвучили письма солдатских матерей

Накануне премьеры сериала «Солдатская мать» российские звезды зачитали фронтовые письма
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Kion

К 80-летию Победы и накануне премьеры сериала «Солдатская мать» российские звезды зачитали письма времен ВОВ. Ролик с фронтовыми письмами опубликовал онлайн-кинотеатр KION, реализовавший проект совместно с Музеем Победы.

Письма жен, матерей, сыновей прочитали Нюша, Пелагея, Зара, Любовь Толкалина, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ингрид Олеринская и Павел Комаров.

«Эти послания, пронизанные болью, верой и надеждой, ожили в голосах актеров и музыкантов, подарив зрителям возможность не просто прочитать, а услышать истории. Каждый текст — это сердце, вложенное в слова; каждая интонация — это память, которую невозможно стереть. Благодаря участию артистов, письма стали мостом между поколениями», — говорят авторы проекта.

За несколько месяцев для проекта были собраны сотни писем из семейных архивов со всей страны, в 15-минутный видеоролик вошли самые пронзительные тексты.

Сериал «Солдатская мать», премьера которого состоится на KION 1 мая, — это история о женщине, потерявшей на войне девятерых сыновей, и рассказ о силе ее духа и надежде. Сюжет раскрывается через диалог между столичным журналистом и главной героиней — Ефросиньей Семеновой.

В сериале снялись Анна Каменкова, Михаил Тройник, Павел Комаров, Михаил Тарабукин, Евгений Шириков, Владимир Веревочкин, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин. Режиссерское кресло занял Давид Дадунашвили, автором сценария стал Алексей Гравицкий.

Накануне в Госдуме призвали артистов петь на 9 Мая бесплатно и от души.

Ранее в Кремле рассказали о праздновании Дня Победы.

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