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Zivert отказалась выступать на 90-летии Николая Агутина: «Непрофессиональная команда»

Певица Zivert отказалась выступать на концерте Агутина из-за непрофессионализма
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Zivert (Юлия Zivert) сообщила в своем Telegram-канале, что отказалась от участия в концерте, приуроченном к 90-летию Николая Агутина, из-за организаторов.

«Причина: непрофессиональная команда организаторов. При всем уважении к семье Агутиных, но так организовывать мероприятия как люди, которым это доверили, — нельзя», — написала артистка.

Zivert также поделилась с подписчиками своим образом, в котором должна была выйти на сцену. Артистка была одета в шелковый черный костюм и туфли в тон, ее образ дополнял бежевый платок на голову.

Концерт, посвященный Николаю Агутину, состоялся 23 апреля в Концертном зале «Москва». Ведущими мероприятия стали Юлианна Караулова и Леонид Агутин. На сцену вышли: Анжелика Варум, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Mia Boyka, Zivert, Jony, MOT, Slava Skripka, Александр Маршал и другие артисты.

В марте 2025 года сообщалось, что на Zivert подал в суд 21 человек. Дело об отмене концерта певицы Zivert, который должен был состояться в Мурманске, рассматривают в Архангельске.

Ранее разрисовавший стену Цоя мужчина извинился перед фанатами «Кино».

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