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Разрисовавший стену Цоя мужчина извинился перед фанатами «Кино»

На Арбате разрисовавший стену Цоя мужчина отмыл надпись
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Кадр из видео/Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Мужчина, разрисовавший стену Виктора Цоя на Арбате, извинился перед фанатами группы «Кино» и москвичами. Видео, на котором молодой человек по имени Степан отмывает надпись, опубликовал канал РЕН ТВ.

«Обязуюсь впредь больше хулиганских действий не совершать», — сказал он.

До этого Степан закрасил цитату из песни «Кино» названием местной группы и разрисовал лицо музыканта Виктора Цоя, изображенное на стене.

Накануне мурал с портретом Виктора Цоя в Петербурге заклеили наклейкой с изображением рэпера Паши Техника в маске гориллы. Наклейка была нанесена в сквере имени Цоя, расположенном недалеко от котельной «Камчатка».

16 апреля художник из Санкт-Петербурга Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Цоя на Арбате, заявил, что фанаты Паши Техника пытаются заявить о себе, заклеивая муралы с рок-музыкантом. Он добавил, что сам Паша Техник очень уважал Виктора Цоя и его творчество, отмечая большой вклад в музыку.

Ранее друг Паши Техника вспомнил, что рэпер называл Виктора Цоя богом.

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