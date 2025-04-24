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Отца Линдси Лохан посадили в тюрьму

Отец актрисы Лохан отправился в тюрьму на девять месяцев за побои
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The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/YouTube

Отец американской актрисы Линдси Лохан Майкл может встретить Новый 2026 год за решеткой. Об этом сообщает TMZ.

Майкла Лохана приговорили к девяти месяцам в тюрьме за нарушение испытательного срока после ареста в Техасе. Из срока вычтут 38 дней, которые он пробыл в заключении после ареста.

Лохан признал себя виновным в нарушении испытательного срока. Дело о нарушении рассматривалось в штате Флорида, а дело в Техасе о домашнем насилии по отношению к бывшей жене Кейт все еще находится на рассмотрении.

Лохан находился на испытательном сроке во Флориде после того, как он признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в посредничестве с пациентами реабилитационного центра — он получал комиссионные за направление нескольких пациентов в определенный рехаб.

В феврале 42-летняя Кейт Лохан, которая находится в процессе развода с 64-летним Майклом, позвонила в службу спасения и пожаловалась на преследования со стороны мужа. Она уточнила, что мужчина столкнул ее со стула, а после подстерегал у больницы. После этого Лохана арестовали.

Ранее были названы сроки возвращения голливудского кино в Россию.

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