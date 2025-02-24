«Столкнул со стула»: отца Линдси Лохан арестовали за нападение на супругу

Отца актрисы Лохан Майкла арестовали после нападения на жену

Отца звезды «Дрянных девчонок» Линдси Лохан Майкла Лохана арестовали 21 февраля в Спринге (штат Техас, США) по обвинению в нападении на жену Кейт Мейджор. Об этом сообщает Daily Mail.

42-летняя Мейджор, которая находится в процессе развода с 64-летним Лоханом, позвонила в службу спасения и пожаловалась на преследования со стороны мужа.

Она уточнила, что несколько дней назад мужчина столкнул ее со стула, а после подстерегал у больницы.

Мейджор добавила, что «почувствовала боль и дискомфорт» в результате нападения.

Правоохранители заявили, что Мейджор, мать двоих маленьких сыновей Майкла, продемонстрировала синяки на теле, появившиеся в результате нападения. Лохана арестовали по обвинению в семейном насилии, его могут выпустить под залог за сумму $30 тыс.

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