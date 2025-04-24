Солистка группы «Моя Мишель» призналась, что страдала селфхармом и булимией

Cолистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук заявила, что сталкивалась с буллингом в школе из-за своей худобы, что спровоцировало у нее булимию. Об этом исполнительница заявила на шоу «Сессия» на VK видео.

«Всегда, когда у меня спрашивали о предпочтениях в еде, я говорила, что ем бургеры, пасты. Но при этом у меня булимия, расстройство пищевого поведения. <...> Сейчас я в ремиссии, но от булимии нельзя вылечиться полностью. Алкоголь не пью вообще, ничего не употребляю. Мне не хочется быть в состоянии измененного сознания», — поделилась артистка.

Ткачук призналась, что молилась Богу каждый день, чтобы поправиться хотя бы на сантиметр. Певица пояснила, что никогда не считала себя красавицей. Ткачук также раскрыла, что долгое время страдала селфхармом — наносила себе увечья. В восьмом классе, вспомнила она, это чуть не стоило ей жизни.

«Это всегда было на фоне каких-то эмоций, с которыми я не могла справиться. Обида, злость, гнев, иногда у меня не получалось что-то так, как я задумывала… И в такие моменты я себя просто чуть-чуть резала», — пояснила исполнительница.

В начале апреля Ткачук рассказывала, что на пути к славе ей приходилось голодать. Певица раскрывала, что жила вчетвером в однокомнатной квартире и спала на кухне, когда только переехала в Москву в 2007 году.

Ранее стало известно, что исполнительница хита «Матушка-земля» чуть не поссорилась с Басковым на шоу.