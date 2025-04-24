Исполнительница хита «Матушка-земля» чуть не поссорилась с Басковым на шоу

Певица, исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова стала приглашенной судьей на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, артистка проявила в выпуске строгость по отношению к ряду музыкальных коллективов. Одно из выступлений Куртукова сравнила с «громкой голосовой атакой», уточнив, что подобные концерты отпугивают «простого обывателя».

«Танюша, закапываешь себя. Ой, закапываешь…» — предостерег артистку певец Николай Басков.

Он посоветовал артистке быть осторожнее в своих высказываниях. Куртукова в свою очередь ответила народному артисту фразой: «Я имею право на свое мнение».

В ноябре 2024 года стало известно, что Филипп Киркоров ушел со съемок шоу «Ну-ка, все вместе!» после ссоры с Сергеем Лазаревым. Тот нажал на кнопку за коллегу, отдав его голос одной из финалисток Элен Бадалян. При этом сам Киркоров не собирался голосовать за девушку. Он заявлял, что ее выступление «его не тронуло».

Позднее Лазарев отмечал, что ссора с Киркоровым на шоу никак не повлияла на их взаимоотношения. Певец отметил, что неоднократно ругался и мирился с коллегой за 22 года совместной работы.

Ранее певица Лариса Долина раскритиковала вокальные данные Кристины Агилеры.