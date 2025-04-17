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Солистка группы «Моя Мишель» рассказала, с какими трудностями столкнулась на пути к славе

Певица Ткачук призналась, что на пути к славе ей приходилось голодать
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mymichelle.band/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солистка группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук призналась, что на пути к славе ей вместе с коллегами приходилось голодать и спать на полу. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на благотворительном музыкальном марафоне «Новое Радио AWARDS».

«Когда я приехала в Москву, это был 2007 год. Иногда было нечего есть. Мы спали под столом. Жили вчетвером в однокомнатной квартире, спали на кухне», — поделилась певица.

По ее словам, она много работала, чтобы заниматься любимым делом. Она уточнила, что наиболее страшным исходом для нее было возвращение в Благовещенск, откуда участники группы переехали в Москву. Ткачук добавила, что за это время она неоднократно теряла веру в себя, но продолжала работать. В результате успеха удалось достичь через восемь лет, первым взлетом стала песня «Дура».

Певица Марина Хлебникова в интервью «Газете.Ru» до этого рассказала о ее популярной песне «Чашка кофию». По ее словам, ее магия в том, что «она с юмором, с хитринкой, с подковырочкой». Она также призналась, что изначально не видела в песне потенциал стать вневременным хитом.

Ранее Дидюля рассказал, какой метод поможет добиться успеха в музыке.

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