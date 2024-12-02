Лазарев рассказал, как ссора с Киркоровым на шоу сказалась на их дружбе

Российский певец Сергей Лазарев сообщил StarHit, что его конфликт с исполнителем Филиппом Киркоровым на финале шоу «Ну-ка, все вместе!» никак не повлиял на их взаимоотношения.

По словам Лазарева, за 22 года, в течение которых они знакомы, дружба между звездами прошла многое. Певцы неоднократно ругались и мирились.

«Поэтому не стоит переживать, что мы поругались в эфире финала «Ну-ки». Мы уже давно это обсудили и оставили в прошлом», — сообщил Лазарев.

Накануне стало известно, что Киркоров ушел со съемок шоу «Ну-ка, все вместе!» после ссоры с Лазаревым. Тот нажал на кнопку за коллегу, отдав его голос одной из финалисток Элен Бадалян. При этом сам Киркоров не собирался голосовать за девушку и заявлял, что ее выступление «его не тронуло».

Последний выпуск шестого сезона вокального проекта «Ну-ка, все вместе!» вышел 29 ноября. Победительницей стала 17-летняя Элен Бадалян — даже с учетом того, что при подсчете голосов убрали отданный Лазаревым за Киркорова балл.

Ранее Билан отреагировал на слухи о ссоре с Лазаревым из-за победы в «Маске».